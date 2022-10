Suite à l’engouement et la totale réussite de la première édition de Skydiving “SKYS 2021”, le premier événement de parachutisme civil dans l’histoire de la Tunisie et face aux différents apports pour tout le sud tunisien de ce nouveau style de tourisme alternatif et durable, Unisky Area annonce reconduire cette formidable aventure qui, pour la deuxième année consécutive, fera le bonheur à tous.

SKYS 2021 a été une nouvelle approche du tourisme alternatif, qui a drainé un large public venu vivre une expérience unique en plein cœur du désert du Sahara.

Un événement international qui a su fédérer plusieurs nationalités puisqu’il a accueilli des touristes, passionnés de sport extrême et habitués au Skydiving, venus de France, Belgique, Canada et Dubaï.

Plus de 10 000 visiteurs venus des quatre coins du monde afin de réaliser les quelques 2 700 sauts effectués lors de cette première édition. 2 700 montées d’adrénalines et de frissons incomparables que nous avons eu la joie de partager ensemble dans le sud tunisien et même via vos écrans, puisque la première édition a drainé plus de 5.2 millions de vues sur internet.

SKYS 2.0… chatouiller les cieux et au-delà

“SKYS a su faire la parfaite combinaison entre tourisme alternatif, rural et sport extrême, en proposant une activité sportive inédite en Tunisie, à travers le parachute civil.” souligne la presse.

C’est là tout l’esprit de l’expérience SKYS propose cette année une version 2.0 avec beaucoup de nouveautés et de surprises qui ne peuvent que faire frissonner encore plus.

La destination jeune, dynamique, typique et vibrante SKYS 2022 offre du 15 octobre au 27 novembre 2022 à l’hôtel Anantara Tozeur et au camp de Mars, des conditions rêvées pour le saut en parachute.

Pour les moins adeptes des sensations extrêmes SKYS a aussi pensé via le SKYS LOUNGE où vous pouvez contempler un spectacle à couper le souffle puisque plus de 2000 sauts en tandem seront filmés, sans oublier les sauts de démonstration qui ont été spécialement repensés, le tout en savourant un succulent repas.

Sans oublier le SKYS FUN pour découvrir d’autres activités possibles à réaliser à Tozeur telles que le quad, de la luge sur les dunes de sable, des balades à dos de chameaux et même la découverte de l’art de nouer son chèche, un large choix d’activités ouvertes à tous qui vous permettront de vivre un séjour incroyable.

Sans oublier les entraîneurs expérimentés et énergiques, qui ont déjà plusieurs milliers de sauts à leur actif.