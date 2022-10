Près de 75 exposantes venues de tous les gouvernorats ont pris part au salon national de la commercialisation des produits de la femme rurale qui a ouvert ses portes samedi à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis et qui se poursuivra jusqu’au 19 octobre 2022, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme rurale.

Cette manifestation est organisée avec l’appui de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le cadre des “projets d’autonomisation de la femme dans le milieu rurale”, le soutien de la résistance des groupements féminins face à la pandémie de COVID-19 et le soutien des jeunes sinistrés par la pandémie dans le domaine économique, social et solidaire, selon son communiqué.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a inauguré l’exposition, en compagnie de la directrice du bureau de la femme rurale, le directeur général de la Caisse tunisienne de l’assurance mutuelle de l’agriculture (CTAMA) et le gouverneur de Tunis.

Le département ministériel a souligné l’adhésion de la plupart des exposantes dans des structures professionnelles, des groupements de développement agricole et des coopératives.

Il convient de rappeler que le ministère de la famille, de la femme et de l’enfance a annoncé dans une déclaration vendredi à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme rurale, qui correspond au 15 octobre de chaque année, qu’il s’apprête à lancer des discussions visant à entamer la deuxième phase de la stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans les zones rurales pour la période 2023-2025, en partenariat avec les structures gouvernementales concernées sous le signe ” la femme dans la zone rurale, un levier stratégique pour le développement en Tunisie “.

Sachant que ce slogan sera le thème de la conférence nationale qui sera organisée par ce département ministériel le 25 octobre 2022.

Le département ministériel de la femme a pris l’initiative de mettre en œuvre un nouveau programme national pour l’entreprenariat féminin et l’investissement, baptisé ” Entrepreneures “, moyennant une enveloppe de 50 millions de dinars (MDT) pompée dans le budget de l’Etat, pour encourager les femmes entrepreneures dans les milieux rural et urbain à créer leurs microprojets et des PME.

La plateforme ” entrepreneures ” a reçu jusqu’au 14 octobre 2022, plus de 4 000 dossiers de création des projets féminins, selon le ministère de la femme.