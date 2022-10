Le nombre des personnes recrutées dans le cadre de la coopération technique durant la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 a connu une augmentation de 70%, en comparaison avec la même période de l’année 2021.

Le nombre des recrues parmi les compétences tunisiennes à travers l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) s’élève à 2 710, contre 1 593 durant la même période en 2021.

Jusqu’au 30 septembre 2022, le nombre total des collaborateurs et experts en détachement auprès de l’ATCT a atteint les 22 221, lit-on dans un communiqué publié mercredi 12 octobre par l’agence.

Le secteur de la santé a attiré le plus grand nombre de recrues avec 887 cadres médicaux et paramédicaux, soit 33% du total des recrutements, suivi de l’éducation et de l’enseignement (713 recrutements), puis l’ingénierie (419 recrutements), l’informatique (221 recrutements).

Les pays arabes ont attiré 42% de la totalité des compétences tunisiennes soit 1137 recrus, suivis des pays européens avec 942 recrutements.

Le Canada a recruté le plus grand nombre de compétences tunisiennes avec 443 dans plusieurs domaines, notamment le secteur du paramédical, l’enseignement, les services, l’informatique et la communication.

La France se classe deuxième, avec 442 recrutements, notamment dans le domaine de l’informatique, suivie de l’Arabie Saoudite (3e) avec 388 recrutement, et du Sultanat d’Oman (4e) avec 349 recrutements dans les secteur du paramédical et l’enseignement, alors que l’Allemagne occupe le 5ème rang avec 317 recrutements dans le domaine paramédical.