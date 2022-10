A l’occasion de la tenue de la 5ème édition du Forum de l’Officine (29, 30 septembre et 1er octobre 2022) au Parc des expositions du Kram, Morris Garages et le Syndicat des pharmaciens d’officine ont signé une convention, jeudi 29 septembre.

A souligner au passage que Morris Garages était le seul concessionnaire automobile présent durant ce forum qui a réuni tous les professionnels de la santé en Tunisie. Le concessionnaire a saisi l’occasion pour présenter aux congressistes différents types de voitures qu’ils ont eu l’occasion d’essayer en faisant un test drive.

Cette convention a été signée par Fakhreddine Ghattas, directeur commercial Morris Garages, et Naoufel Amira, directeur du Syndicat des pharmaciens d’officine.

Grâce à cette convention, les affiliés du syndicat pourront bénéficier de conditions spécifiques favorables pour l’achat de véhicules neufs et pour l’entretien et la réparation de leurs véhicules.

Parmi les voitures exposées, on peut citer entre autres la RX8 (un 4×4 audacieux et performant qui incarne la perfection des sept places), la MG ZST (la nouvelle version restylée de la fameuse MG ZS), ou encore la MG6 et la MG5 version L.

Dans ce cadre, Morris Garages a aussi dévoilé en avant-première son tout dernier SUV, à savoir la MG EHS. Par conséquent, les pharmaciens ont été les premiers à pouvoir découvrir et tester ce nouveau hybride rechargeable de Morris Garages…