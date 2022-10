La carte numérique est un projet unique dans le monde arabe. Lancé par la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), il porte le nom de “carte numérique pour les éditeurs, imprimeurs et auteurs tunisiens” à travers la numérotation internationale unifiée des livres et des périodiques.

A propos de ce projet, Sihem Ben Mabrouk, responsable du service des acquisitions de la BNT, et sa représentante au pavillon du ministère des Affaires culturelles à la Foire internationale du livre de Riyadh (Arabie Saoudite), explique, dans un entretien à la TAP, que ce projet repose principalement sur une application portant sur une cartographie virtuelle donnant un inventaire global sur les éditeurs, auteurs et imprimeurs tunisiens, aussi bien en Tunisie que dans le monde. La carte comprend des liens vers les éditeurs et les auteurs.

Et elle ajoute: “Nous sommes venus à la Foire internationale du livre de Riyadh pour présenter le projet de la carte numérique et le projet de la nouvelle plateforme pour la Bibliothèque nationale de Tunisie, y compris la bibliothèque virtuelle. Cette plateforme, disponible sur le site de la BNT est en cours d’actualisation avant son lancement très bientôt. Nous avons recensé plus de 700 éditeurs en Tunisie et nous sommes en train de vérifier la continuité de leur activité, avant de mettre les données à la disposition de tous”.

Par ailleurs elle a tenu à préciser que cette carte numérique permettra aux chercheurs et toute personne concernée par le livre de rechercher une publication à travers le titre, la maison d’édition ou l’auteur tout en assurant toutes les données relatives aux publications de l’éditeur.