Voici les nouvelles du marché pour la semaine du 26 au 30 Septembre 2022, selon Tunisie Valeurs:

SFBT: L’arrêt de livraison du dioxyde de carbone n’affecte la brasserie

Suite à l’arrêt de livraison du dioxyde de carbone par les fournisseurs, la SFBT informe ses actionnaires que cela n’affecte en aucune manière la brasserie, sa principale activité. En ce qui concerne les usines de boissons gazeuses, l’usine la plus importante du Groupe produit ses propres besoins en CO². Pour les autres usines, qui disposent d’un stock, nous espérons que ce problème sera réglé rapidement. Les activités eau minérale et jus ne sont pas concernées par cette rupture.

Ciments de Bizerte: L’année 2022, particulièrement difficile pour la société

L’année 2022 a été particulièrement difficile pour la société Les Ciments de Bizerte. La cimenterie publique a accusé d’importantes méventes sur le premier semestre de l’année en cours et a vu ses indicateurs de rentabilité se dégrader d’une manière significative. En effet, SCB a subi une baisse des revenus de 20,1%, à 57,8 MD, comparativement à la première moitié de l’année 2021. Par ailleurs, la marge brute et le résultat d’exploitation ont basculé en territoire négatif à -0,3 MD et à -7,2MDt, respectivement. Le premier semestre de 2022, a été finalement bouclé avec des pertes de près de 12 MD (contre un bénéfice net de 1,3 MD une année plus tôt).