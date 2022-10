Douze artisans de six régions tunisiennes et une équipe de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie “CONECT” effectueront un voyage économique et entrepreneurial à Trapani en Italie, du 3 au 6 octobre 2022 pour assister à des rencontres professionnelles, des ateliers de formation et d’échange d’expertises avec leurs homologues italiens, dans les domaines de l’art et des techniques artisanales.

L’objectif est de valoriser et promouvoir le patrimoine archéologique commun, développer, conjointement, des circuits transfrontaliers intégrés de tourisme-culturel durable à travers la création d’un Label spécifique “Medithéâtres”. C’est ce qu’indique la CONECT dans un communiqué publié vendredi 30 septembre 2022.

Il s’agit également de créer une alliance entre les artisans tunisiens et italiens en vue de conquérir de nouveaux marchés touristiques.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Médithéâtres” lancé en partenariat avec la CONECT pour favoriser la création de startups spécialisées dans la construction de décors et de costumes, assurer des activités de formation des jeunes professionnels dans le domaine de l’Art et gérer des techniques artisanales à travers le transfert transfrontalier du savoir-faire.

Il s’agit également de mettre en œuvre l’offre touristique de Sicile et de Tunisie grâce à la création et la promotion d’un circuit touristique thématique intégré, principalement lié à l’opéra et à la musique symphonique.

Médithéâtres est dirigé par Ente Luglio Musicale Trapanese et est mis en oeuvre en collaboration avec la CONECT et ses partenaires l’Orchestre symphonique de Tunis et l’Agence de mise en valeur du patrimoine (AMVP).

Les douze artisans tunisiens qui feront le déplacement en Italie, dont la plupart sont des femmes (60%) ont été retenus après un appel à candidatures publié durant le mois de juillet 2022 et auquel ont postulé plus de 50 candidats.

Les candidats sélectionnés ont bénéficié d’un parcours de formation et d’incubation ayant pour objectif principal le développement de compétences et l’accès à de nouveaux marchés.

La finalité est d’offrir aux artisans tunisiens l’opportunité d’échanger, d’identifier des investisseurs et des opportunités d’investissements et de s’informer sur les dernières tendances de la production artistique.