C’est sous l’ombre du plus vieux arbre en Tunisie -et probablement en Afrique-, un olivier qui serait âgé de 2 500 ans “Zitounet Charaf” de l’époque punique à El Haouaria (Cap Bon), que l’association culturelle Tazammourt, présidée par l’universitaire Imed Ben Salah a choisi de tenir, samedi 1er octobre 2022, une journée culturelle en plein air autour de l’olivier dans toute sa splendeur, qui sera mis à l’honneur à travers la culture et l’art.

Qualifié depuis la nuit des temps d'”arbre béni”, l’olivier, d’une valeur inestimable aussi bien dans la nature que dans les différentes formes de la pensée humaine, occupe une place de choix dans la mémoire collective des Tunisiens et des peuples de la Méditerranée en général.

A l’occasion du démarrage de la nouvelle saison culturelle et artistique 2022-2023, l’association Tazammourt, dont le terme en amazigh signifie l’olivier, propose de faire la lumière sur cet arbre millénaire en organisant un événement culturel qui fait découvrir au grand public les multiples richesses de cet arbre autour de “Zaytouna et Kitab” (olivier et livre).

Au programme figure une série d’activités alliant ateliers, conférences, poésie et musique en vue de susciter l’intérêt quant à la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine vivant et source d’inspiration pour entre autres les nombreux saints sauveurs de cet arbre à travers l’Histoire.

Les ateliers portent sur une variété de thèmes dont “l’écriture créative” (sous la modération du poète Mourad Thabti), “Les beaux-arts autour de l’olivier” (encadré par l’artiste Olfa Jomaa), ainsi qu’un atelier photo dirigé par le photographe Safwan Tlili.

Le programme prévoit également une exposition collective d’arts plastiques autour de l’olivier. La musique sera présente par des morceaux célèbres des répertoires tunisien (Mohamed Jamoussi et Slah Mosbah) et arabe (Marcel Khalifa et Kadhem Essaher) chantant et vantant l’olivier et qui seront interprétés par Hatem Lajmi.

“L’olivier dans la mémoire collective ” est l’intitulé d’une conférence qui sera donnée par le professeur Imed Ben Salah, président de l’association et professeur à l’université de Tunis.

La deuxième conférence porte sur le thème “Zitounet Charaf, un patrimoine national qui a besoin de protection et de valorisation”, donnée par Ichraq Ben Ishaq, professeure à l’Université de Jendouba.

Des lectures poétiques en français seront données par la poétesse Hend Abdelkefi et en arabe par le poète Mourad Thabti.

La manifestation sera également marquée par la présentation des publications de l’Association Tazammourt et de l’ouvrage collectif “L’Olivier dans la Pensée et la Culture”.

Siégeant à la Manouba, l’association Tazammourt fondée en 2014 par un groupe d’artistes et d’universitaires passionnés par l’olivier et ses nobles valeurs se prépare pour l’organisation de son troisième colloque international “L’olivier source d’inspiration” après les deux premiers colloques “L’olivier dans la pensée et la culture” à Djerba en 2018 et “L’olivier patrimoine culturel” à La Manouba en 2021.