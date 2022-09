L’Institut Tunisien pour l’emploi Inclusif (Tunisia Inclusive Labor Institute – TILI) en collaboration avec ses partenaires institutionnels dont le ministère des Affaires sociales et ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi ont l’immense plaisir de vous inviter au Forum Régional sur le thème : “L’organisation des travailleurs informels : pour un dialogue social inclusif”.

Ce Forum, qui porte sur l’importance de l‘extension de la protection sociale, l’organisation des travailleurs informels et le rôle du dialogue social dans l’appui de la transition vers l’économie formelle selon la recommandation 204 du BIT, aura lieu mercredi 28 septembre 2022 de 9H30 à 13H30 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel, Tunis.

Le forum verra la participation de plusieurs personnalités officielles tunisiennes, les représentants des structures d’appui et d’organisations nationales, telles que UGTT et l’UTICA, les responsables des associations nationales impliquées ainsi que son excellence M. Kabiné Komara, ex-Premier Ministre de la Guinée, outre des délégations africaines et experts de plusieurs pays (Inde, Afrique du Sud, Liberia, Rwanda, Côte d’Ivoire et Ghana, en présentiel ou en ligne).

Il est à signaler qu’un accord pour la création d’un Conseil Africain des Unions des Travailleurs Informels sera signé à cette occasion et que la Tunisie présidera cette nouvelle structure pour la première année de son exercice.