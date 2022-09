La télémédecine et les violences conjugales seront parmi les principaux thèmes à débattre lors du 6ème congrès national de la Société tunisienne de médecine de famille (STMF) qui se tient à Tunis les 24 et 25 septembre 2022.

” Entre 300 et 400 médecins tunisiens et étrangers prendront part à cet événement pour échanger les dernières nouveautés thérapeutiques pour la médecine de première ligne “, a souligné Khadija Zitoune, présidente de la STMF, citée par l’agence TAP. ” L’objectif étant d’assurer la formation continue des médecins de première ligne (médecine de famille et médecine générale) afin de promouvoir le secteur et suivre les évolutions médicales “.

Plusieurs thèmes seront débattus par les spécialistes, tels que le traitement du diabète et de l’asthme, l’obésité chez l’enfant, l’impact de la télémédecine sur l’exercice de la médecine de famille, les violences conjugales et les troubles du comportement chez le sujet âgé.

Plusieurs ateliers sur le sevrage tabagique, les troubles du désir chez la femme, l’éducation thérapeutique du diabétique et autres sujets sont également prévus en marge du congrès.

Créée en 2006, la STMF a pour principale mission d’assurer la formation continue des médecins de première ligne.