En attendant la finale de l’US Open Tennis 2022, des images des dernières performances de Iga Swiatek (n°1 au classement ATP) et de Ons Jabeur n°5 et futur n°2), notamment en demi-finales.

Personne n’a été plus impressionnant que Ons Jabeur à New York, alors que personne n’a dominé cette saison comme Iga Swiatek. Avantage à qui en finale de l’US Open? s’interroge le site WTA Tour.

“Personne n’est à la mode cette année dans le tennis comme Jabeur. Avant de se qualifier pour la finale de Wimbledon, Jabeur avait disputé 20 tournois du Grand Chelem et n’avait jamais dépassé les quarts de finale”.

Pour le Site WTA Tour, Ons Jabeur a l’avantage sur Swiatek pour le service, les fautes; alors que Swiatek aurait l’avantage pour les retours, la défense et la constance de ses résultats en finale.

Selon le site WTA Tour “Swiatek a remporté plus de matchs que Jabeur cette saison, une saison qui s’est construite sur une constance implacable” et d’ajouter “Les deux femmes tentent de devenir les premières de leurs pays respectifs à remporter l’US Open. La Tunisienne Jabeur est également candidate pour devenir la première femme tunisienne, arabe ou africaine à remporter un titre de Grand Chelem. Le dernier joueur africain à avoir remporté un titre majeur était le Sud-Africain Johan Kriek en 1981”.

En atteignant la finale, Swiatek et Jabeur ont chacun gagné 1 300 points et 1,3 million de dollars. En vertu de sa course vers sa deuxième finale consécutive en Grand Chelem, Jabeur retrouvera son meilleur classement en carrière après le tournoi. Le gagnant de cette finale repartira dimanche de New York avec 2.000 points et un chèque de 2,6 millions de dollars.

…