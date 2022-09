La Tunisie organise, du 5 au 7 septembre 2022 à Hammamet, le symposium international l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les technologies nouvelles et émergentes dans le domaine de la reconnaissance, de la surveillance, de la cybersécurité et des tours de contrôle dans l’aviation civile et militaire. C’est ce qu’a indiqué Khaled Nsiri, directeur régional pour l’Afrique de la Fédération internationale des associations des électroniciens de la sécurité de la navigation aérienne (IFATSEA).

Il a ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP que des grands constructeurs aéronautiques tels que ” Airbus ” et ” Boeing ” prendront part à cet événement outre la participation de dizaines d’experts internationaux de l’Europe, du Moyen Orient et de l’Afrique.

Organisé à l’initiative d’Association Tunisienne des Electroniciens de la Navigation Aérienne (ATENA), ce symposium sera aussi marqué par la participation des organisations internationales telles que l’OACI, l’Association du transport aérien international (IATA), l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne…

L’Objectif est de créer une opportunité d’échanges des expériences, des idées avec des experts internationaux et de prendre connaissance des expériences comparatives dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne électronique afin d’assurer plus de sécurité du trafic des avions sur l’espace aérien tunisien, a fait savoir Nsiri.