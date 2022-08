Le président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Akihico Tanaka, a indiqué lors de sa rencontre samedi avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la Cité de la culture à Tunis, que l’agence entend poursuivre le travail et la coopération avec la Tunisie afin de réaliser un certain nombre de projets importants dans le cadre du partenariat public-privé.

Lors de cette rencontre tenue en marge de la Huitième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) organisée en Tunisie, le président de la JICA a mis en valeur l’importance de la coopération entre l’agence et la Tunisie, passant en revue tous les projets qui ont été réalisés par l’agence en Tunisie, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement dimanche.

Le président de la JICA a également souligné l’importance de la réussite des projets réalisés par l’agence, et a considéré que ce succès était un véritable stimulant pour intensifier encore les domaines de la coopération et de l’échange d’expériences.

Il a ajouté que l’agence dispose d’un programme ciblant les secteurs de la protection sociale, la santé et les start-up, rappelant l’expérience “Kaiser” qui est une expérience modèle réussie dans le domaine de la production et de la productivité, mettant l’accent sur la nécessité de la généraliser aux pays africains afin de relever les défis et surmonter les difficultés dans divers domaines.

De son côté, la cheffe du gouvernement a salué la collaboration établie avec la JICA, considérant que les réalisations accomplies par l’agence et les projets réalisés ont effectivement contribué à l’avancement du développement économique et de ses secteurs.

Elle a, à cet effet, appelé à la nécessité d’intensifier la coopération et l’échange d’expériences entre la Tunisie et l’Agence nippone pour relever les défis et surmonter les difficultés dans Différents domaines.