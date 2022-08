Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, mercredi 24 août 2022 au Palais de Carthage, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, qui lui a soumis le Rapport annuel de la BCT pour l’année 2021.

Selon la présidence de la République, la rencontre a porté sur la situation économique, monétaire et financière en Tunisie et sur les difficultés que traverse le pays. Et le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour souligner “la nécessité de compter, en premier lieu, sur les moyens et les richesses propres du pays pour atténuer l’effet des évolutions externes”.