Tunisie Telecom, vecteur du développement numérique en Tunisie, ne cesse d’engager des investissements considérables pour satisfaire les besoins et attentes de sa clientèle et de ses partenaires FSI en termes d’augmentation de débit et d’amélioration de la qualité et la disponibilité d’accès aux contenus, en particulier multimédia.

C’est ce cadre que l’opérateur nation des télécommunications (Tunisie Telecom) annonce le lancement, à partir du 15 août 2022, d’une action grandiose d’Upgrade débit ADSL vers les 10 Mbps, ce qui permettra aux clients ADSL souscrits aux offres 4 Mbps et 8 Mbps éligibles de migrer vers le nouveau débit de 10 Mbps.

Cette augmentation de débit sera gratuite pendant 2 mois et demi, durant lesquels l’abonné testera le débit de 10 Mbps pour décider par la suite de le garder ou non. Une nouvelle tarification sera appliquée au client qui a gardé le débit du 10 Mbps à partir du 1er novembre prochain.

L’amélioration continue de l’expérience des clients FBB en Tunisie s’accompagne d’un plan d’investissement important engagé par Tunisie Telecom sur ses réseaux d’accès, et de transport national et international.