Le spectacle ” Nmout Alik ” de Lamine Nahdi, d’après un texte de Moncef Dhouib, programmé dans le cadre de la 37ème édition du Festival international de Gabès aura lieu à la date prévue, c’est-à-dire le 9 août 2022.

Dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche 31 juillet, le comité directeur du Festival se dit déterminer à maintenir le spectacle partant de sa profonde conviction quant à “l’importance de cet artiste et en reconnaissance à son œuvre et son rôle dans l’enrichissement des productions dramatiques et humoristiques en Tunisie”.

Le comité organisateur appelle le public à venir “massivement pour assister au spectacle durant lequel un hommage sera rendu au grand acteur Lamine Nahdi”.

Rappelons qu’en réaction à la récente polémique sur le spectacle, Moncef Dhouib et Lamine Nahdi ont décidé l’annulation de tous les spectacles de Nmout Alik, programmés dans les divers festivals régionaux pour cette saison estivale.

Dans un communiqué conjoint, le duo d’artistes a qualifié “une atmosphère de haine et une confusion provoquée par une campagne qui n’est pas du tout innocente, ce qui risque d’affecter négativement l’affluence du public et causer des pertes financières pour le festivals ayant programmé le spectacle”.

Une grande polémique sur la scène artistique et culturelle a suivi le spectacle de Nahdi, le vendredi 29 juillet, à l’amphithéâtre romain de Carthage dans le cadre de la 56ème édition du Festival international de Carthage. Une partie des spectateurs a quitté avant la fin du spectacle et certaines personnes interviewées ont déclaré que le show ne répondait pas à leurs attentes.

Cet incident a fait couler beaucoup d’ancre dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Au moment où certains ont critiqué l’interprétation de l’acteur et le thème abordé dans “Nmout Alik”, d’autres ont affiché leur solidarité avec l’artiste.

Près de mille spectateurs, de tous les âges, ont assisté au spectacle de Lamine Nahdi à Carthage qui auparavant avait été présenté à Tunis, au Kef et à Sousse.

Nmout Alik – littéralement “Je mourrai pour toi”- est le tout dernier spectacle de Lamine Nahdi, dans une nouvelle collaboration avec son ami Moncef Dhouib. La thématique à laquelle s’attaque Dhouib est celle de la trilogie “Vie – Amour – Mort”, sous fond d’une Tunisie en pleine mutation, rattrapée par les aléas d’une vie politique et sociale assez tumultueuse.

Le duo livre un show qui sort de l’ordinaire où l’aspect mélodrame prime sur le l’humour qui a souvent été présent dans l’œuvre de Nahdi.