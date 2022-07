La Société EURO-CYCLES a réalisé au 30 Juin 2022 un chiffre d’affaire de 91,476 MDT, soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de l’année 2021.

Les investissements au 30 Juin 2022 ont été de l’ordre de 577.309 DT, et consistent essentiellement à des frais engagés pour le projet d’extension et d’intégration verticale.

Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES se sont élevés à 83,157 MDT au 30/06/2022, enregistrant une augmentation de 30% par rapport au 31/12/2021, et 73% par rapport au 30 Juin 2021, Justifiée par l’évolution des encours des Financements des importations en devises et liés à l’augmentations des achats et des stocks.