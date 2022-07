Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors et la municipalité d’Ezzahra ont signé, jeudi 14 juillet 2022, un accord de partenariat visant la réhabilitation et l’aménagement du jardin d’enfants municipal “Lina Ben Mhenni” situé à Borj Louzir à Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous).

En vertu de cet accord, le ministère mettra à disposition le cadre pédagogique et le personnel qualifié et prendra en charge les frais de gestion quotidienne de cet établissement.

L’accord a été signé par la ministre de la Famille, Amel Bel Haj Moussa, et le maire d’Ezzahra, Mohamed Rayen Hamzaoui, lit-on dans un communiqué du ministère.

Haj Moussa a indiqué que cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement du secteur public dans le domaine de la petite enfance à travers la consolidation des jardins d’enfants municipaux et l’aménagement de ces espaces pour favoriser un environnement propice à l’éducation des enfants.

Il permettra aux enfants d’accéder aux services des établissements de la petite enfance et de faire bénéficier les demandeurs d’un service de qualité qui tient compte du pouvoir d’achat des catégories à revenus limités, a-t-elle ajouté.

Auparavant, Haj Moussa avait annoncé que le jardin d’enfants public Borj Louzir, dont l’inauguration est prévue en 2023, portera le nom de Lina Ben Mhenni, en hommage à cette militante disparue et en guise de reconnaissance à ses contributions aux valeurs d’égalité, de justice et de dignité.