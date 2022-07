Le premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme a été clôturé par le lancement de l’“Appel à l’action de Sorrente“, vision d’avenir à la fois pionnière et ambitieuse pour que les jeunes tiennent un rôle actif dans la reprise et l’essor du tourisme, entendu comme un pilier du développement durable et inclusif.

L’Appel à l’action de Sorrente a été adopté le dernier jour de ce sommet historique au cours d’une simulation d’Assemblée générale de l’OMT et signé par 120 participants de 57 pays âgés de 12 à 18 ans.

Il a été formulé à la lumière des discussions tenues au cours d’une série de webinaires qui ont permis aux jeunes de se livrer à un exercice d’apprentissage et d’échange de réflexions sur certaines des grandes problématiques pour le tourisme aujourd’hui, dont l’innovation et la numérisation, la pollution par les plastiques et l’importance croissante du sport, de la culture et de la gastronomie pour les destinations.

Le document ne se limite pas à reconnaître que les jeunes doivent être consultés lors de la prise des décisions, mais va plus loin, en déclarant que les jeunes doivent maintenant jouer un rôle actif à chacune des étapes du processus de prise de décision dans l’ensemble du secteur du tourisme.

Le texte final a été adopté avec 52 avis favorables pendant la simulation d’Assemblée générale de l’OMT. La simulation d’Assemblée générale a été ouverte par des interventions de haut niveau, à la fois en personne et à travers des messages vidéo, de la part du pape François, le ministre italien du Tourisme, Massimo Garavaglia, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, le ministre italien aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Luigi Di Maio, la ministre italienne aux Politiques pour la jeunesse Fabiana Dadone, et l’envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake.

Zurab Pololikashvili a déclaré : « Le Sommet mondial des jeunes sur le tourisme est une grande première d’une énorme importance pour l’OMT et pour notre secteur, en donnant aux jeunes talents de toutes les régions du monde une tribune pour faire entendre leur voix sur l’avenir du tourisme ».

Massimo Garavaglia a souligné que l’Italie est fière d’accueillir ce rendez-vous inédit, et encourage les jeunes venus y assister à devenir les voyageurs responsables de demain et à garder tout leur enthousiasme pour que leurs rêves voient le jour.

Jayathma Wickramanayake a insisté sur l’importance de promouvoir une mobilisation active des jeunes en tant que vecteurs d’un changement porteur de transformation, qui bousculent le statu quo, dans l’optique de la réalisation du Programme 2030.

Pour l’humanité, la planète et la prospérité

L’Appel à l’action de Sorrente consacre trois piliers : l’humanité, la planète et la prospérité. Pour l’humanité, les jeunes signataires demandent, par exemple, que l’on protège les droits de l’homme, en particulier des personnes handicapées, grâce à des stratégies et à des politiques du tourisme adéquates.

Pour la planète, ils relèvent le gaspillage alimentaire, la pollution par les plastiques, l’atténuation des changements climatiques et la préservation de la biodiversité. Enfin, pour la prospérité, les jeunes participants citent la réduction de la pauvreté, l’amélioration des compétences numériques et la création d’un plus grand nombre d’opportunités d’emploi.

L’Appel à l’action indique que « les décideurs doivent donner à la jeunesse les moyens d’agir, en lui offrant des espaces pour exprimer ses préoccupations » tout en s’efforçant de « promouvoir l’éducation pour former des voyageurs et des professionnels responsables ». Il donne acte, par ailleurs, de l’importance historique du premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme, et invite l’OMT à tenir des sommets annuels et à travailler avec ses États membres aux fins de l’organisation de rencontres au niveau national.