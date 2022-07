L’Arab Tunisian Bank annonce la fin du mandat de son Directeur Général. Ahmed Rjiba était à la tête de la Direction Générale de la banque entre juillet 2019 et juin 2022.

En attendant la désignation d’un nouveau Directeur Général, le Conseil d’administration a désigné M. Riadh HAJJEJ en tant que « Directeur Général par Délégation » conformément aux statuts de la banque.

Durant l’année 2021, l’ATB a vu son PNB augmenter de 10,8% et de 30% au premier trimestre 2022. La banque rassure ses clients et partenaires quant au maintien de la qualité des services fournis dans son réseau d’agences et la continuité des projets mis en œuvre.

L’ATB poursuit le déploiement de sa stratégie de transformation la mise en place du Core Banking et la réorganisation qui l’accompagne.

Le conseil d’administration, M.Riadh Hajjej ainsi que les équipes de l’ATB remercient M. Ahmed Rjiba pour toutes les réalisations accomplies durant son mandat et lui souhaitent une bonne continuation de carrière.

A propos de M.Riadh Hajjej :

Monsieur Riadh Hajjej a intégré la banque en 1990 après un bref passage à PricewaterhouseCoopers (PwC).

Agé de 57 ans, il a débuté sa carrière à la Direction de l’Inspection Générale. En 1999, il a participé à la création du Département de l’Audit Interne au sein de la même direction.

En 2003, il a été nommé en tant que « Regulatory Compliance Manager » en charge de créer la fonction de conformité et de mettre en place un dispositif « LAB – CFT » lutte anti blanchiment et combattre le financement du terrorisme.

Hajjej a occupé le poste de Directeur Central chargé de la Direction Centrale de l’Audit Interne et de l’Inspection jusqu’à 2019 après quoi il a intégré la Direction Générale en sa qualité de Conseiller auprès du Directeur Général, et ce, en sus de sa fonction de Secrétaire du Conseil d’Administration depuis 2017.

Monsieur HAJJEJ, est titulaire d’une Maitrise en Gestion, Certifié de l’ITA en qualité d’Administrateur de Banques et doublement certifiés de l’IFID en Risk Management et en Métiers de Marchés ». Il a contribué à la rédaction d’un ouvrage collectif sous forme de Guide des Bonnes Pratiques pour une Meilleure Gouvernance des Etablissements et des Entreprises Publiques.

Il est titulaire d’un Mini MBA de « l’International Business Management Institute » et d’un Diplôme d’Etudes Supérieurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

Mr Riadh HAJJEJ, est expert certifié dans plusieurs domaines (Gouvernance, Audit, Conformité, Lutte Anti blanchiment, Lutte Contre la Fraude, Investigation sur les Personnes Politiquement Exposées, RGPD……).

Il est formateur accrédité auprès de plusieurs organismes officiels à Tunis et à l’IAHEF (Algérie), et est enseignant à l’institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe.

Monsieur HAJJEJ est membre du Conseil d’Administration de l’ATL, de l’Union de Factoring et Conseiller auprès d’ATD-SICAR.

En 2012, M. HAJJEJ, a été sélectionné par l’organisme International Who’s Who Historical Society (USA) comme “One of the world’s Leading and Successful Professionals “pour l’édition 2012.