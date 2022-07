C’est un cadre enchanteur que Tunisie Telecom a convié, lundi 4 juillet 2022, les journalistes de la place annoncer le lancement de son programme “Ichmilni, pour une inclusion numérique de tous“.

Il s’agit d’une véritable opération de communication de l’opérateur national des télécommunications, en présence de son PDG, Laassad Ben Dhiab, et de la cellule de communication de l’entreprise, visant à montrer ce qui a été fait en matière numérique.

Au passage, il a été rappelé le ministère des Technologies de la communication a confirmé, le 24 juin 2022, depuis la région de Zmertène, la clôture avec succès du projet « couverture des zones blanches », projet à travers lequel Tunisie Telecom a finalisé la couverture en internet de ces zones représentant 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats et en assurer ainsi l’accès, à plus de 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180 000 habitants.

Lassâad Ben Dhiab expliquera, lors de cette rencontre avec les représentants de la presse, que « Tunisie Telecom, entreprise responsable et grand acteur de l’inclusion numérique en Tunisie, met en place son programme ambitieux et complet Ichmilni afin que les retombées positives de l’inclusion digitale en termes de croissance économique et de cohésion sociale soient généralisées à travers tout le territoire tunisien. Ce programme émane de notre engagement national et notre responsabilité sociétale envers toutes les Tunisiens ».

En somme, le “Programme Ichmilni by TT“ «… mettra à un même niveau numérique tous les citoyens tunisiens, sans tenir compte de leurs lieux d’habitation, de leurs âges, de leurs niveaux scolaires ou de leurs situations professionnelles, et ce grâce à la connexion de ces 94 zones… ».

Et l’opérateur de préciser : « Afin de créer une société de l’information inclusive, qui puisse profiter à tous, et où chacun aura la capacité effective d’exercer son rôle de citoyen actif et autonome, Tunisie Telecom mettra en place sa “caravane de l’inclusion numérique“ et visitera 100 villages répartis sur l’ensemble des 94 Zones Blanches couvertes et proposera des actions distinctes à leurs habitants ».

Dans cette perspective et avec la contribution de la GSM Association, dont Tunisie Telecom est partie prenante, l’opérateur national prévoit de former aux outils du numérique 50 000 personnes sur 3 ans dans les zones blanches à travers un vaste programme de tournée dans ces régions.

Le programme Ichmilni de Tunisie Telecom, une opportunité pour la jeunesse des zones blanches !

Présenté par Lassaâd Ben Dhiab lors de cette conférence de presse, le programme Ichmilni a pour but essentiel de sortir les zones isolées de Tunisie de leur dénuement numérique. Il permettra à Tunisie Telecom de distribuer des tablettes connectées, munies du programme de formation aux écoliers des zones blanches en partenariat avec Samsung.

Ainsi, les élèves issus des 164 écoles nouvellement connectées bénéficieront d’un apprentissage personnalisé afin qu’ils puissent utiliser à bon escient une tablette, leur permettant ainsi de parfaire leurs connaissances, leurs recherches et améliorer leurs formations scolaires.

Et afin d’impliquer les jeunes tunisiens et de générer de nouvelles initiatives d’entreprenariat social, l’opérateur national organisera le “concours de la meilleure intégration numérique“ au profit des startups, des applications ou des services qui permettront d’améliorer davantage l’inclusion numérique de tous les citoyens. C’est toute l’ambition du programme Ichmilni de Tunisie Telecom.