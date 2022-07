Startup Village, un nouvel espace de création et d’innovation et de vie, a officiellement ouvert ses portes !

Une journée porte ouverte de 9h à minuit a eu lieu en présence de journalistes, entrepreneurs, startups, investisseurs, banques, assurances, ambassadeurs, ONG, bailleurs de fond, médias, ministres, consultants, etc.

Ce projet unique pour l’écosystème des startups est un concept innovant basé sur une vision de partage, de transfert de compétence avec une philosophie de Co :

Coworking, cothinking et cocréativité.

Un Village qui accueille aujourd’hui incubateurs, Médias, Start-ups, entreprises et investisseurs pour former un véritable écosystème d’innovation.

Un espace qui vit

Les fondateurs ont insisté sur le fait que “le startup village est beaucoup plus qu’un lieu de travail, c’est un espace qui vie, un véritable lieu d’inspiration. C’est un univers orné de couleurs et distingué par un aménagement original et atypique.”

Cet écosystème pas comme les autres se veut un laboratoire de projets, une ruche d’abeilles distinguée par une philosophie de Co-création entre des acteurs du Digital : MEDIANET et Saphir Consult et du média : Radio Express FM.

L’aspect écoresponsable du Startup Village est tangible dans la plupart des œuvres présentes, réalisées par des artistes, des artisans et des passionnés.

La vision du village est que tout soit possible aujourd’hui et demain : Flexibilité, innovation et adaptation.