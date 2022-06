Vingt-et-une plages sont impropres à la baignade cet été en Tunisie, constate la Cellule spéciale pour la surveillance des eaux de mer relevant du ministère de la Santé, dans une étude.

Il s’agit de Radès, Ezzahra et Hammam-Lif située dans la banlieue sud de la capitale Tunis. Dans le gouvernorat de Bizerte, les plages concernées sont celles de Baali à Menzel Jmil et de Sidi Al Hachani à Menzel Abderrahmane. Quant au gouvernorat de Nabeul, l’interdiction de baignade concerne les plages de Dar Chaâbane et d’Oued Al Hajjaar à Kelibia situées près du pôle technologique de Soliman.

Selon la même enquête, ce sont les marées de déchets plastiques qui ont rendu ces plages, souvent fréquentées par les Tunisiens, de plus en en plus polluées. En général, 71 % des 539 plages que compte la Tunisie, allant de Tabarka à Ben Guerdane, bénéficient d’une bonne qualité d’eau.