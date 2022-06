Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a mis à profit la récente cérémonie organisée à l’occasion du lancement du projet de restauration du Casino de Hammam-Lif (banlieue sud de Tunis), pour déclarer que ce projet n’est pas le seul projet et que 16 autres de restauration sont programmés dans divers sites historiques.

Sans apporter du nouveau, le ministre a cru bon de rappeler que les sites historiques en Tunisie doivent être valorisés à travers la création de projets culturels et touristiques, d’autant plus qu’il existe, selon lui, plusieurs promoteurs qui désirent investir dans ce domaine.

Mais nous rappelons au ministre deux vérités. Premièrement, la Tunisie, avec ses 3 000 ans d’histoire et son apport à la civilisation humaine, est reconnue internationalement. Autrement dit, notre pays dispose de tous les atouts pour promouvoir le tourisme archéologique et en tirer le meilleur profit. L’offre archéologique en Tunisie compte 7 monuments classés “patrimoines de l’humanité“, Carthage, la Médina de Tunis, la Médina de Kairouan, l’amphithéâtre d’El Djem, le site de Dougga, Kerkouane, Sousse et son Ribat.

Deuxièmement, il suffit de voir ce qu’ont fait les Chinois de la Cité interdite (entre autres), les Egyptiens avec les pyramides et les Italiens des vestiges de Pompéi pour apprécier les avancées réalisées par ces pays, et le retard que nous Tunisiens accusons en la matière par l’effet de l’incompétence de nos gouvernants.

Moralité de l’histoire, ce qui est demandé au ministre ce n’est pas de nous rappeler ce que nous savons déjà mais de nous annoncer des réalisations. A la limite nous lui demandons de mettre en œuvre les instructions données à ce sujet par le chef de l’Etat quand il lui avait accordé, le 27 mai 2022, une audience.

En effet, le président de la République a appelé à mettre en place une nouvelle approche du tourisme en Tunisie…, à ne pas se contenter du modèle du tourisme balnéaire… et à valoriser les atouts touristiques spécifiques des différentes régions du pays, estimant que chaque région pourrait être une destination touristique attractive à part entière.