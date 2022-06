Représentée par une délégation du ministère des Affaires sociales et du Conseil national du dialogue social, la Tunisie a participé, les 20 et 21 juin 2022 à Alger en Algérie, aux travaux de l’Assemblée générale de la Ligue des conseils économiques et sociaux arabes et instances similaires, à l’invitation du Conseil national économique, social et environnemental d’Algérie.

Parmi les décisions prises au cours de cette réunion, l’approbation de l’adhésion du Conseil national du dialogue social tunisien à la Ligue des conseils économiques et sociaux arabes qui regroupe l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, l’Egypte, le Soudan, la Jordanie, le Liban, la Palestine, le Yémen, ainsi que l’Organisation arabe du travail.

En marge de cette session, un atelier de travail a été organisé sur les répercussions économiques et sociales du coronavirus et le rôle qui incombe aux conseils économiques et sociaux.