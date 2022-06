Une terre domaniale agricole d’une superficie de 35 hectares, dans la localité de Boughrara dans la délégation de Médenine-Sud, vient d’être récupérée par les équipes de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Médenine.

L’opération de restitution à l’Etat de ce bien vient en application d’une décision émise par le gouverneur de Médenine et s’est déroulée en présence des autorités locales et des agents de sécurité, a indiqué le directeur régional des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Médenine, Fethi Atti.

La direction régionale des domaines de l’Etat de Médenine a pris en charge le terrain récupéré pour l’exploiter au service du bien public, a ajouté la même source.