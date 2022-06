Le coup d’envoi des travaux de réaménagement du stade olympique d’El Menzah moyennant une enveloppe de 100 millions de dinars, a été donné ce vendredi après-midi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche.

“C’est un moment historique qui intervient au bout d’une longue attente”, a déclaré Déguiche à la presse, rappelant que cette enceinte créée en 1967 occupe une place importante dans les coeurs des Tunisiens pour avoir été témoin de plusieurs succès du sport tunisien et théâtre d’un certain nombre d’événements culturels et publics qui resteront immortels dans la mémoire populaire.

Il a affirmé que toutes les parties concernées veilleront à respecter le délai de 900 jours pour l’achèvement des travaux et à préserver la spécificité architecturale et urbaine du stade, ajoutant que les travaux à entreprendre toucheront notamment les gradins, le tunnel de passage des joueurs, la tribune de presse et la tribune VIP.

Pour sa part, la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani a affirmé à l’agence TAP que “les travaux programmés vont respecter le principe de préservation des caractéristiques urbaines du stade tout en effectuant des changements au niveau sièges et de la toiture des gradins, outre le renouvellement des réseaux d’évacuation des eaux, d’irrigation des pelouses et d’électricité, et l’aménagement d’une tribune de presse, d’un tunnel de passage des joueurs et d’une tribune d’honneur moyennant une enveloppe d’environ 100 millions de dinars.

De son côté, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik, a souligné le rôle du ministère dans la valorisation de ce “site sportif et historique” afin de le conserver et préserver sa vocation principale. Il a affirmé, dans une déclaration à l’agence TAP, que le ministère est soucieux de régler la situation foncière du stade d’El-Menzah en collaboration avec la Direction de la cité sportive nationale afin de pallier les différents problèmes juridiques qui l’entourent.

Le coup d’envoi des travaux s’est déroulé en présence de plusieurs anciens joueurs internationaux de différentes générations, à l’image de Kamel Chebli, ancien défenseur de l’équipe nationale tunisienne et l’un des héros de l’épopée de la Coupe du monde 1978 en Argentine.

“J’étais présent à l’inauguration de ce stade à l’occasion des jeux méditerranéens de 1967. J’avais alors 12 ans, et de là mes souvenirs avec ce stade ont commencé avec les catégories des jeunes jusqu’aux seniors, que ce soit au sein de mon équipe, le Club Africain, ou avec la sélection”, s’est rappelé Chebli.

L’ancien joueur a souhaité que les travaux seront achevés dans les délais afin que ce stade puisse retrouver sa splendeur et accueillir les matchs des clubs et des sélections tunisiennes.