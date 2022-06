Seul un décret présidentiel a été publié, en date du 23 mai 2022, sur un total de 42 mesures annoncées, le 1er avril 2022, par le ministre de l’Economie et de la Planification, annonce l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE).

Dans un communiqué publié, lundi, l’IACE rappelle que dans le cadre du programme “notre économie, d’abord” relatif au suivi de la portée de l’engagement du gouvernement dans la prise des mesures qui intéressent le citoyen et l’entreprise, une feuille de route a été consacrée aux mesures urgentes visant à garantir la reprise de l’économie.

Cette feuille de route est basée sur quatre axes ayant trait au renforcement de la liquidité et à la facilitation de l’accès des entreprises au financement, mais aussi à la redynamisation de l’investissement et à la simplification du cadre juridique et législatif du climat des affaires ainsi que l’impulsion de l’exportation.

Pour l’IACE, ces mesures peuvent être appliquées avant la fin 2022.

60 jours après la proclamation de ces meures, seul un décret présidentiel a été publié, souligne la même source, précisant que ce dernier (décret) fixe les conditions et les mesures de cession au dinar symbolique en faveur de l’agence foncière industrielle qui s’inscrit dans le cadre du 3ème chapitre lié au cadre juridique et réglementaire régissant le climat des affaires.

L’IACE a recommandé d’appliquer à la lettre toutes les mesures annoncées en faveur des entreprises, affirmant qu’il s’engage à suivre la mise en application de toutes ces mesures, dans le cadre du programme “notre économie d’abord”.