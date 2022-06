Le marché boursier a terminé la séance de jeudi en territoire négatif, perdant 0,2% à 7 369,95 points dans de maigres volumes d’échange de 2,4 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTEMAIL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux anémique de mille dinars, la valeur s’est bonifiée de 4,4% à 2,600 D.

Monoprix a été la valeur vedette de la séance. L’action a figuré parmi les plus grands gagnants et les valeurs les plus échangées de la Cote. Le cours du spécialiste de la grande distribution a signé une avancée de 3,3% à 4,650 D, en générant des capitaux de 304 mille dinars.

BH Leasing s’est placée en lanterne rouge du Tunindex. Terminant sur une glissade de 4,1% à 1,630D, l’action du loueur, filiale du Groupe BH, a drainé des capitaux dérisoires de mille dinars.

Le titre SFBT poursuit sa descente. Echangée à hauteur de 423 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la séance, l’action de la brasserie a dévissé de 1,7% à 15,300 D.