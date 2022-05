La coalition tunisienne contre le Tabagisme a vu le jour, mardi 31 mai 2022, dans les locaux du bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis.

La création de cette coalition qui regroupe 9 associations tunisiennes, coïncide avec la célébration de la journée mondiale sans tabac, à la date du 31 mai de chaque année.

La coalition œuvre, selon un communiqué de l’OMS, à la mise en place des politiques de lutte contre le tabagisme et de sensibilisation à ses dangers.

Elle a pour but de participer à la concrétisation des principes de l’accord cadre de l’OMS relative à la lutte contre le tabac.

La coalition se fixe également pour objectif, de renforcer l’engagement de lutte contre le tabagisme, de contribuer à l’élaboration d’études préventives, de renforcer la recherche sur l’impact socio-économique du tabagisme sur la santé en Tunisie, de développer et d’activer le cadre juridique pour la lutte contre le tabagisme.

La coalition regroupe 9 associations tunisiennes dont notamment, la société tunisienne de chirurgie oncologique, l’association tunisienne d’épidémiologie et de médecine préventive, la Société Tunisienne des Maladies Respiratoires et d’Allergologie, la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-vasculaire et l’association tunisienne de la prévention routière.