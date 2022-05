La société civile tunisienne a souvent appelé à introduire l’éducation environnementale dans les cursus scolaires pour mieux sensibiliser sur les enjeux environnementaux et inculquer aux générations futures les comportements respectueux de l’environnement.

Un premier projet qui cible l’implication des enseignants et des élèves dans la transition écologique a été lancé dans le cadre du projet national ” Le Programme intégré pour la dépollution de la région du Lac de Bizerte “, sous l’égide du ministère de l’Environnement et des Affaires locales.

Il a ciblé dans une première étape 5 établissements d’éducation dans 5 localités de cette région, riche en sites naturels et en biodiversité.

Une première action a été organisée, les 14 et 15 mai 2022 à Bizerte dans le cadre de ce projet, réalisé et mis en œuvre en partenariat avec l’Association de l’éducation environnementale pour les futures générations (AEEFG).

Baptisée “Renforcement des capacités du système éducatif formel en tant que moteur de développement durable dans la région de Bizerte “, cette action a pour objectif de valoriser le système éducatif formel en Tunisie, en tant que moteur de transition pour un développement durable s’alignant avec la cible 4.7 de l’ODD4 de l’Agenda 2030.

Elle a permis, selon la présidente de l’AEEFG, Semia Gharbi, ” d’impliquer des enseignants en tant qu’ambassadeurs du développement durable et de sensibiliser les élèves sur les pratiques éco-responsables à travers l’installation de poubelles intelligentes et par le biais d’une démarche pédagogique, pertinente, valorisante, durable ” .

Ce projet de 12 mois pourrait être généralisé dans toutes les régions du pays, selon la présidente de l’AEEFG.

Il y’a lieu de rappeler que l’Objectif 4 de développement durable des Nations Unies vise à garantir l’accès à tous et toutes à une éducation équitable, gratuite et de qualité à travers toutes les étapes de la vie, en éliminant notamment, les disparités entre les sexes et les revenus. Il met également, l’accent sur l’acquisition des compétences fondamentales et de niveau supérieur pour vivre dans une société durable.

L’ODD4 appelle aussi à la construction et à l’amélioration des infrastructures éducatives, à l’augmentation du nombre de bourses d’études supérieures octroyées aux pays en développement et du nombre d’enseignants qualifiés dans ces pays.