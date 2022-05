Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, estime nécessaire d’intensifier les contacts avec la Tunisie et d’activer la Commission mixte et les commissions sectorielles de manière à donner une nouvelle impulsion aux relations entre la Tunisie et le Niger et à diversifier la coopération bilatérale pour englober des créneaux porteurs bénéficiant aux deux pays.

Au cours de son entretien avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, en marge du Sommet extraordinaire de l’Union africaine à Malabo (Guinée équatoriale), le président nigérien a émis le souhait de visiter la Tunisie à l’occasion du Sommet de la Francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Djerba.

Cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dimanche, le président nigérien a indiqué que le Sommet de la Francophonie constitue une étape importante pour renforcer les relations entre les pays africains au niveau multilatéral et avec d’autres entités.

Il a également salué les relations excellentes établies entre la Tunisie et le Niger, citant le nombre important des étudiants nigériens qui poursuivent leurs études dans des universités et centres de formation tunisiens ainsi que la confiance des ressortissants nigériens en le système de santé en Tunisie.

Notons que le ministre des Affaires étrangères s’est également entretenu, à l’occasion de ce Sommet de l’UA, successivement avec le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, et celui d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de renforcer davantage la coopération avec ces deux pays et d’en diversifier les domaines.