La Tunisie œuvrera, à travers la coopération entre les ministères du Tourisme et de la Culture et les régions et les différentes structures concernées, à insérer la Table de Jugurtha au patrimoine mondial de l’UNESCO, a fait savoir le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

Le ministre a fait observer, lors d’une visite effectuée, vendredi, à la région de Kalâat Snène (gouvernorat du Kef), que la Table de Jugurtha regorge de monuments naturels et historiques qui lui permet d’être inscrite à la liste de l’UNISCO, à condition que la Tunisie réussise à élaborer un dossier cohérent.

Un concert de musique sera organisé, du 23 au 25 septembre 2022, à la Table de Jugurtha par l’Association culture et développement, en partenariat avec des festivals étrangers spécialisés en musique techno et musique du monde.

Belhassine a annoncé l’inscription de la municipalité de Kalâat Snène à la liste des municipalités touristiques après le parachèvement du dossier technique, ce qui permettra de bénéficier des interventions du Fonds de la protection des zones touristiques.

Le ministre a signalé que son département œuvrera, au cours de la prochaine période, à encourager les initiatives visant à changer la vocation de toutes les régions et de tous les gouvernorats en destinations touristiques durables tout au long de l’année.