Un forum intitulé «Morocco-Israel : Connect to Innovate» a été organisé du 23 au 25 mai 2022 à Casablanca au Maroc, dans le cadre de la coopération entre le Royaume chérifien et Israël dans l’innovation et l’industrie high-tech.

Initié conjointement par Start-Up Nation Central et Consensus Public Relations, ce forum se voulait un événement réunissant les leaders marocains et israéliens, des secteurs privés et publics, autour du thème de l’innovation technologique dans les domaines de l’agroalimentaire, l’eau, la logistique, l’énergie et le développement durable.

Pas moins de 13 mémorandums d’entente (MoU) ont été signés à cette occasion portant sur l’élaboration de solutions innovantes, dont l’objectif est de renforcer les activités business to business (B2B) entre les opérateurs économiques et commerciaux des deux pays et celles qui unissent les entités gouvernementales.

Il faut souligner que les autorités gouvernementales marocaines et israéliennes ont accordé beaucoup d’importance à cet événement, puisque le président israélien, Isaac Herzog, a adressé un discours préenregistré aux participants à ce forum. Idem du côté marocain, avec la participation du conseiller de roi, André Azoulay, de la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.