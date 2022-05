Mardi 24 mai 2022, Abderrahim ZOUARI, vice-président de STAFIM, et Hassene FEKI, directeur de la Société́ Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR), ont signé une convention de partenariat. La cérémonie de signature a eu lieu dans les locaux historiques du Groupe STAFIM, avenue Louis Braille.

Soucieuse de développer son réseau d’ateliers agrées et de proposer à ses clients la prestation la plus rapide avec les meilleurs réparateurs du marché́, c’est tout naturellement que la STAR, premier assureur en Tunisie et leader sur la branche automobile, s’est tournée vers un partenaire de premier rang. Pour FEKI, « avec la STAFIM, la STAR est fière de s’assurer le concours du plus grand réseau Peugeot, Citroën, DS et Opel en Tunisie ».

Comme l’a souligné́ à juste titre ZOUARI, « le Groupe STAFIM constitue aujourd’hui le réseau No1 sur l’ensemble du territoire national mettant à la disposition de ses clients tous les services d’entretien, réparation et carrosserie des marques représentées ».

En effet, fort de ses infrastructures, avec pas moins de 25 sites spécialisés en carrosserie, 300 baies de service, 35 marbres de carrosserie et 37 cabines de peinture, le groupe STAFIM peut se prévaloir de son rang de numéro 1.

Il peut en outre s’enorgueillir du savoir-faire de ses techniciens labellisés par les constructeurs automobiles et de l’utilisation d’accessoires de qualité́ et de produits de peinture répondant aux exigences environnementales. « Nous mettons tout en œuvre pour que cette convention réponde aux attentes de nos clients respectifs », a ajouté Zouari.

FEKI rappellera à cette occasion que grâce à ces fameux ateliers agrées, «les clients STAR bénéficient, en cas de sinistre automobile, d’une prise en charge complète ».

Ainsi, la STAR propose à ses clients de retrouver leur véhicule dans l’état d’avant sinistre sans qu’ils aient à effectuer la moindre avance (à l’exception d’une éventuelle franchise contractuelle).

La STAR s’occupe en effet de tout : choix du réparateur, prise en charge des frais, relations entre l’expert et le réparateur. Qui plus est, les réparations peuvent être garanties jusqu’à 2 ans.

Avec la prise en charge de son sinistre sur le plan matériel, financier et la garantie de bonne fin des travaux avec le meilleur conseil, le bénéfice pour le client est évident. La STAR propose également, dans certains cas et dans la mesure des disponibilités, un véhicule de remplacement.

Avec l’adjonction du réseau du groupe STAFIM, réputé́ pour son professionnalisme et sa qualité́ de service, la STAR porte son réseau national à 75 ateliers agréés.