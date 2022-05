La Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA) vient d’élaborer un plan pour l’expansion de la culture du tabac, l’amélioration de sa qualité et le développement de l’exportation de ce produit sur les marchés mondiaux. C’est ce que révèle le directeur général de la RNTA, Taoufik Abbès.

Cité par l’Agence TAP, il souligne que les Journées de partenariat avec des experts étrangers, organisées dernièrement dans la région du nord-ouest, ont été l’occasion de présenter les expériences menées en la matière par la RNTA dans la localité de Hammam Bourguiba (gouvernorat de Jendouba) dont notamment les pépinières mises en place pour la promotion de la production et de la qualité du tabac.

L’objectif, selon Abbès, est d’atteindre un volume de production d’environ 3 000 tonnes par an contre seulement 1 000 tonnes actuellement, et que le nouveau plan mis en place prévoit l’extension des zones de production vers le gouvernorat du Kef et d’autres régions, après réalisation des études préliminaires pour identifier les spécificités de chaque région et atteindre ainsi 750 hectares de sites de production dont 500 ha situés dans le nord-ouest, a-t-il expliqué.

Le directeur général de la RNTA a également indiqué que la Régie œuvrera à la fourniture des plants aux agriculteurs désireux de se lancer dans cette activité, tout en assurant un soutien technique et en nature dans le but de hausser le volume de la production nationale et réduire les importations en tabacs.

La demande mondiale sur les tabacs inhalés a augmenté, a fait savoir la même source, notant que les quantités de tabac exportées ont atteint 400 tonnes drainant d’importantes entrées de devises.