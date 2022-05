Tenue sous le thème “la décennie de tous les défis”, et soutenue par le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, ainsi que par celui de l’Economie et de la planification, cette nouvelle édition accueillera près de 3000 participants et invités de plus de 45 pays, une centaine de speakers de haut niveau, des panels et des tables rondes sur des thématiques d’actualités tout au long de deux jours, indique Tunisia Africa Business Council (TABC), organisateur de l’évènement.

La conférence portera sur les grands enjeux post COVID-19, la relance économique, le financement, l’énergie, l’infrastructure, l’éducation, la digitalisation, le tourisme durable, le commerce interafricain, l’entreprenariat et la jeunesse africaine.

En effet, les conséquences de la pandémie et les tensions géopolitiques actuelles, exigent des moyens nouveaux et créatifs pour davantage de création de richesse et solidarité, et de tracer une voie commune pour sortir de la crise.

Plus particulièrement pour cette nouvelle édition 2022, plusieurs sujets et faits marquant seront mis en avant dont notamment la triangulation avec la Tunisie comme plateforme pour l’Afrique, la présentation du programme de l’union Européenne “Global_Gateway”, l’accélération des préparatifs du sommet Japon-Afrique TICAD8 et une importante présence Coréenne pour lancer la stratégie Corée-Tunisie-Afrique.

Pour préparer ce rassemblement international et panafricain, Tunisia Africa Business Council (TABC) s’est doté d’un comité d’organisation de haut niveau, présidé par Nizar Yaiche, commissionnaire général, ancien ministre des Finances et membre de la Leadership Team mondiale de PwC, ainsi que des membres et représentants de grandes institutions mondiales.

La 5ème édition de la Conférence internationale “Financing investment and trade in Africa” (FITA2022) se tiendra les 25 et 26 mai 2022 à Tunis.