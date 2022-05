Un accord de partenariat pour renforcer l’action commune entre les différents segments du secteur de l’aviation et les métiers y afférents, a été signé, jeudi, entre l’Association Tunisienne de l’Aviation, l’Association Tunisienne des Pilotes de Ligne, l’Association Tunisienne des contrôleurs de la circulation et l’Association Africaine du Développement Géo-numérique.

Selon un communiqué commun des quatre associations signataires, cet accord vise à renforcer davantage les fondements de la coopération et de la coordination entre les différents spécialistes dans le secteur de l’aviation.

Il comprend l’établissement d’un partenariat entre les quatre associations en vue de créer une unité de recherche chargée d’examiner la situation actuelle du secteur et de déceler les difficultés en vue de s’adapter aux évolutions locales, régionales et internationales.

Cette unité de recherche œuvrera à présenter des initiatives et à adopter de nouvelles stratégies en vue de développer le secteur de l’aviation dans le pays dont le transport aérien, les avions sans pilotes, les services de navigation aérienne et d’exploitation des aéroports et autres volets comme la sécurité ou le rayonnement du transporteur à international.

Le quartette associatif professionnel envisage d’organiser, prochainement, des colloques et des conférences scientifiques avec la participation de compétences nationales et internationales.