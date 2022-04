Le Projet d’Amélioration de l’Environnement des Eaux dans les Villes Locales a démarré vendredi 15 avril 2022 au ministère de l’Environnement, annonce l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) qui assure le financement de ce projet, à hauteur de 10,871 millions de Yen (soit environ 258 millions de dinars).

Son objectif est d’améliorer les systèmes d’assainissements dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef, Bizerte, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et Sfax, et à renforcer leur capacité de traitement des eaux usées, ce qui permettra d’assainir les eaux usées domestiques et urbaines et d’améliorer les conditions d’hygiène, d’après la même source.

Le projet prévoit la réhabilitation, la rénovation et l’extension de 5 stations de traitement des eaux usées (Tabarka, Béja, Jendouba, Medjez El Bab et Siliana), la réhabilitation et l’extension de 662,4 km de conduites et 43 stations de pompage, l’acquisition d’équipement d’exploitation et de maintenance et des services de consulting.

Les travaux dans les stations d’épuration des autres villes seront lancés dès l’achèvement et le lancement des dossiers d’appels d’offres, a précisé l’agence japonaise.