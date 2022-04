La Cité de la Culture a réussi à mettre sur pied un incroyable spectacle d’opéra intitulé ” Amour ” qui s’est déroulé le 19 avril 2022 au Théâtre des régions. Le programme artistique de la Cité de la Culture Chedli Klibi pour le mois de Ramadan a mis en avant-hier soir le registre du 4e art en accueillant le baryton tunisien Haythem Hadhiri.

” Dieu est amour “, était au centre de la performance musicale soufie présentée par l’artiste d’exception Haythem Hadhiri accompagné par une représentation publique du chœur ” Les voix de l’Opéra de Tunisie “. Le public a encore une fois répondu présent à la programmation variée proposée par la Cité de la Culture en venant en grand nombre célébrer l’opéra, la musique classique et la poésie soufie.

Durant toute la représentation, le chant lyrique a été transporté par des voix tunisiennes vibrantes. La soirée revêt un aspect particulier étant donné qu’elle met en avant les richesses vocales lyriques dont dispose la Tunisie. Les voix de chœur de ” l’Opéra de Tunisie ” ont véhiculé une créativité sans failles dans l’interprétation des chants soufis et spirituels, en oscillant entre patrimoines tunisien, régional et international.

” Amour ” est une représentation, dont le vaisseau-amiral est la spiritualité soufie, qui met en relief la diversité et l’esthétique des textes et des langues qui se font le porte-voix de la philosophie soufie. Le leitmotiv de la soirée du 19 avril a été, sans aucun doute, l’unification et l’amour que représente le mois saint de Ramadan.

La programmation spéciale de la Cité de la Culture se poursuivra jusqu’au 29 avril 2022. Le programme artistique contient une pléthore de spectacles variés avec, au menu, des chants, des musiques, des danses du terroir tunisien mais également puisés dans le panorama international pour révéler les singularités de l’art.