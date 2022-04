Un accord de partenariat a été signé lundi 18 avril 2022 entre le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, l’Université centrale de Tunis et le réseau MED 21 portant sur la remise du prix Fatima Fihria pour la promotion de l’accès des femmes à la formation et aux postes de responsabilité pour une période de 3 ans.

Selon un communiqué du ministère de la Femme, le prix Fatima Fihria récompense les femmes et hommes des deux rives de la Méditerranée qui se sont distingués dans les domaines de la formation, la recherche et la création et ont accompli des études scientifiques ou occupé des postes de responsabilité.

Ledit accord a été signé par la ministre de la Femme, Amel Belhaj Moussa, la représentante de l’Université centrale de Tunis, Houbeb Ajmi, et le représentant de l’association Med 21, Arbi Ben Attia.

A noter que le prix Fatima Fihria n’a pas été remis ces deux dernières années en raison de la pandémie de Covid-19.