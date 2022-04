Suite au naufrage samedi 16 avril 2022 du pétrolier Xelo dans le golfe de Gabès, la Fédération tunisienne de l’environnement et du développement (FTED) appelle le président de la République, Kaïs Saïed, à charger tous les ministres concernés de mettre en place un plan d’action visant à minimiser les impacts de cette ” catastrophe écologique ” et à activer la diplomatie tunisienne afin défendre les intérêts nationaux.

Dans un communiqué publié dimanche 17 courant, la FTED met l’accent sur la nécessité de constituer une commission d’experts en environnement marin et pollution marine, afin de suivre l’évolution de la situation et de mettre au point une stratégie nationale pour faire face à cette catastrophe.

Elle souligne également l’impératif de mettre en application les conventions et accords internationaux et régionaux ratifiés par la Tunisie relatifs à la protection de l’écosystème marin et de solliciter l’aide des pays amis et des organisations internationales.

La FTED appelle par ailleurs à poursuivre en justice tous les responsables dans cette affaire et en tirer les leçons en révisant et actualisant notamment les plans d’intervention, afin de faire face aux éventuels risques futurs.

Tout en fustigeant l’incapacité de l’autorité de tutelle à gérer le dossier environnemental en Tunisie dont la pollution et les effets du changement climatique, la FTED a estimé que cette affaire relève de la sécurité nationale de la Tunisie et aura de lourdes répercussions économiques, sociales, environnementales et alimentaires, d’où l’importance de mobiliser les différentes parties pour sortir de cette crise.

D’autre part, la fédération juge indispensable de mettre en place une stratégie de communication ” transparente “, afin d’éclairer l’opinion publique sur l’évolution de la situation, déplorant la ” divergence ” des informations qui ont été relayées sur les circonstances du naufrage du pétrolier et son itinéraire.

Plus tôt dans la journée, le ministère du Transport a annoncé l’ouverture de l’enquête sur le naufrage du pétrolier Xelo transportant 750 tonnes de carburant, dans le golfe de Gabès, au large des côtes sud-est de la Tunisie, “selon la loi maritime nationale et les conventions internationales, dans l’objectif de préserver les droits de l’Etat tunisien”.

Des opérations de plongée pour examiner la situation du navire ont commencé ce matin et ce en présence du ministre du Transport, Rabii Majidi, et de la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui.

Le ministère explique que des préparatifs sont actuellement en cours en prévision d’un éventuel pompage des hydrocarbures. Des barrières sont mises en place pour limiter la propagation du gasoil et encercler le lieu de naufrage. Des plongeurs de la marine nationale inspectent le navire et l’origine de la fuite pour prendre les mesures nécessaires contre toute pollution marine.