Le département de l’Agriculture a entamé les préparatifs nécessaires pour faire réussir la saison de récole des grandes cultures, indique le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Elyes Hamza.

L’Etat a mis en place un programme stratégique pour atteindre son autosuffisance en blé dur à partir de la prochaine saison, a-t-il déclaré.

Cité par le correspondant de l’agence TAP à Bizerte à l’issue d’une visite dans la région, Elyes Hamza a précisé que les mesures prises concernent principalement la hausse de la tarification du blé, la mise à la disposition des semences, engrais et pesticides, en plus de la mise en place d’un programme de financement et d’un accompagnement des professionnels du secteur agricole.

Le rôle des vulgarisateurs agricoles sera renforcé à la faveur des actions d’encadrement technique et de formation pédagogique, scientifique et pratique, a encore indiqué le ministre, soulignant l’importance de la vulgarisation agricole dans la promotion de l’agriculture et des grandes cultures, en plus des autres structures et services de la recherche scientifique.

La superficie globale de culture de blé dans le gouvernorat de Bizerte est estimée, cette saison, à près de 95 000 hectares, dont 77 000 hectares de blé dur, 6 000 hectares de blé tendre, 10 000 hectares d’orge et 2 000 hectares triticale.

Le gouvernorat de Bizerte compte 27 centres de collecte de céréales d’une capacité totale de 1 350 000 quintaux, dont 745 000 quintaux sont des silos, 460 000 quintaux sont des entrepôts et 130 000 quintaux sont des bassins.