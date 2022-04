La Direction algérienne du tourisme et de l’artisanat a fixé à 70 le nombre d’établissements hôteliers retenus pour accueillir les hôtes d’Oran lors des Jeux méditerranéens (JM) prévus l’été prochain dans la capitale de l’ouest algérien.

La capacité totale d’accueil de ces établissements hôteliers est de 6 756 chambres pouvant offrir plus de 9 000 lits.

Cependant, le nombre d’infrastructures d’accueil retenues pour les JM peut augmenter, car il est attendu l’entrée en exploitation de cinq autres nouveaux hôtels dans les tout prochains jours, alors que les travaux de trois autres hôtels enregistrent un taux d’avancement important. Dans le cas où ils seront prêts avant le rendez-vous des jeux méditerranéens, ils seront intégrés d’emblée dans la liste des établissements hôteliers concernés par cet évènement sportif.

Dans le cadre de cette manifestation sportive, 10 circuits touristiques, englobant les plus importants sites touristiques, culturels, historiques, religieux et côtiers que recèle Oran sont retenus avec, à la clef, l’intégration d’un nouveau circuit dédié au shopping comprenant les espaces commerciaux modernes et anciens, à l’instar du marché populaire à haï “Medina Jdida”, en plus d’un circuit par bus en l’occurrence “City tour” que dirige l’Office national du tourisme (ONAT).

Les hôtes des Jeux méditerranéens pourront visiter quelques wilayas à travers la création de circuits reliant la capitale de l’Ouest aux villes voisines, à l’instar de Tlemcen, Mostaganem et Sidi Bel-Abbes, a-t-il ajouté, déclarant que tous les circuits seront accompagnés par des expositions d’artisanat riches et variées.

Dans le cadre de l’accompagnement des hôtes de cette manifestation sportive, 23 guides touristiques ont été agréés par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en plus de 193 accompagnateurs touristiques qui ont été formés récemment au niveau de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Oran (ESHRA), sous la supervision d’experts en la matière.