Réuni pour la première fois au nouveau siège érigé au Centre urbain Nord de Tunis, le Conseil d’administration (CA) de la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) a enregistré avec satisfaction la réussite de l’installation complète et réussie de l’ensemble du personnel ainsi que de l’Agence centrale.

A cette occasion, le président du conseil, Jaber Zaal Khalifa Al Falasi, et les membres du Conseil ont félicité la direction générale ainsi que tout le personnel de la banque en leur souhaitant plein de succès et exprimant les vœux de rayonnement et de pérennité pour la BTE.

A cet hommage ils ont associé tous ceux qui ont œuvré pour réussir la réalisation de ce projet, notamment l‘équipe interne, le comité de pilotage issu du conseil d’administration, les bureaux d’architecture, d’études et de suivi, les fournisseurs et les prestataires de services.

Au cours de sa réunion, le Conseil d’administration a examiné l’état d’avancement de l’extension du réseau d’agences bancaires et de la mise en œuvre de la stratégie du système d’information ainsi que l’avancement de la mise en place des normes IFRS dans la banque.

Il a passé en revue les activités de celle-ci, la situation financière à fin décembre 2021 et d’autres questions inscrites à son ordre du jour. Le conseil a également arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2021, devant être soumis à l’Assemblée générale ordinaire qu’il a décidé de convoquer le 27 avril 2022.