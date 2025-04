Les produits d’exploitation bancaire, de la BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS ‐BTE‐, ont enregistré au cours du premier trimestre 2025 une évolution de 3,502 millions de dinars (+9,3%) par rapport au premier trimestre 2024, du fait de la hausse des intérêts de 2,312 millions de dinars (+8,7%) et des revenus du portefeuille commercial et d’investissement de 1,640 million de dinars (+46,2%).

Les charges financières ont enregistré une évolution de 2,566 millions de dinars (+11,6%).

Par conséquent, le Produit Net Bancaire a enregistré à fin mars 2025 une évolution de 6,0% par rapport à fin mars 2024. Il a atteint 16,591 millions de dinars à fin mars 2025.

Le portefeuille titre commercial et d’investissement a enregistré une augmentation de 73,845 millions de dinars (+37,0%).

L’encours nets des crédits s’est élevé à fin mars 2025 à 1056,335 millions de dinars contre 915,332 millions de dinars à fin mars 2024 enregistrant ainsi une augmentation de 15,4% (+141,003 millions de dinars) ; résultant essentiellement de la hausse des crédits CT aux entreprises de 73,919 millions de dinars (+32,4%), des crédits MLT aux entreprises de 44,608 millions de dinars (+25,6%) et des crédits leasing de 16,471 millions de dinars (+34,1%).

Les dépôts ont affiché une augmentation de 208,955 millions de dinars, soit (+21,3 %) pour passer de 982,170 millions de dinars à fin mars 2024 à 1191,125 millions de dinars à fin mars 2025.

Les dépôts à terme ont connu une augmentation de 142,676 millions de dinars (+27,9%).

Les dépôts sous forme d’épargne se sont élevés à 197,740 millions de dinars à fin mars 2025.