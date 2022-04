Comme son nom l’indique, “Ooredoo night Run by Xiaomi“ est une course à pieds qui vient d’être lancée entre Ooredoo Tunisie et la marque de téléphonie mobile Xiaomi, une compétition qui aura lieu samedi 23 avril 2022 à l’avenue Habib Bourguiba.

L’annonce a été faite, lundi 11 avril 2022, au siège de Ooredoo par Mansoor Rashid Al Khater, le directeur général de l’opérateur des télécommunications, en présence de Sylvester Huang, country Sales director chez Xiaomi Tunisie, et Mahrès Boussayene, président du Comité olympique tunisien.

« Ooredoo Night Run by Xiaomi » sera un événement sportif couplé avec plusieurs activités culturelles destinées à tous les âges. Une occasion de plus pour les amateurs de sport de vivre une expérience unique et de profiter d’une ambiance festive dans un lieu emblématique.

« L’engagement social et le sport sont les principales valeurs d’Ooredoo Tunisie, et cela a été prouvé tout au long de l’année avec notre partenariat avec le Comité national Olympique Tunisien, le Club Africain et de nombreux autres clubs sportifs du pays. Et sur la base de ces convictions, nous avons décidé d’organiser un grand rassemblement sportif et nous avons choisi un lieu symbolique, au cœur de la capitale tunisienne pour sensibiliser les participants à l’importance du sport et les bonnes pratiques pendant le mois de Ramadan. Nous remercions notre partenaire Xiaomi pour sa participation effective et nous espérons que cet événement sera une rencontre annuelle avec les Tunisiens et les amateurs de sport », a affirmé Mansoor Rashid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie..

En lançant cette compétition, l’opérateur veut joindre l’utile à l’agréable, car tout en donnant l’occasion aux Tunisiens de se divertir, les recettes de la course iront dans les caisses de l’hôpital Salah Azaïez, plus précisément à son unité de cancérologie pédiatrique. Ooredoo Tunisie montre aussi que le mot « RSE » n’est pas un concept creux, au contraire il se traduit et se concrétise dans les faits au sein de l’entreprise.

D’ailleurs, abondant dans le même esprit, Sylvester Huang soulignera que « Ooredoo Night Run by Xiaomi est un autre défi pour cette année, et cette aventure est suffisamment parfaite pour égaler notre lancement de la série Redmi Note 11 en Tunisie sous le slogan “Rise to challenge“. Chez Xiaomi, nous croyons en notre rôle d’aider la société, et les fans de sport sont nos clients préférés, car nous leur offrons une collection de produits connectés à même de les aider pendant leurs activités… ».

Concernant la course elle-même, il s’agit de trois parcours : 2 km (pour les enfants), 3 km et 10 km, avec des frais de participations de 5 et 10 dinars tunisiens pour les parcours 5 et 10 km.

Le circuit prévu partira de l’avenue Habib Bourguiba aux Berges du Lac 1 (Lac 0) pour un aller-retour, mais aussi plusieurs animations culturelles et récréatives qui seront accompagnées de nombreux lots à gagner.