AMEN BANK vient d’annoncer des résultats 2021 en ligne avec les objectifs de sa transformation, avec un résultat de l’exercice en hausse de 30,1% par rapport à 2020.

Le Produit Net Bancaire (PNB) enregistre une hausse de 13,4% à 454 millions de dinars, contre 400 millions de dinars au terme de l’exercice 2020.

Les encours des dépôts sont en hausse de 8,2% à fin décembre 2021, à 6,34 milliards de dinars, contre 5,86 milliards de dinars au terme de l’exercice 2020. Les créances sur la clientèle ont enregistré une progression de 4% à 6,24 milliards de dinars.

Au terme de l’exercice 2021, les capitaux propres ont atteint 1,18 milliard de dinars, en hausse de 6,5%.

Le résultat de l’exercice consolidé part du groupe a quant à lui progressé de 38,3% à 136,1 millions de dinars.

Pour le management d’AMEN BANK, “les nombreuses et prestigieuses récompenses, obtenues au cours de l’année 2021, valident la pertinence de sa stratégie globale basée sur l’innovation et reflètent la résilience d’AMEN BANK, sa solidité financière, et témoigne de sa capacité à assurer une qualité de service, au niveau des exigences de sa clientèle, grâce à l’expertise de ses équipes”.