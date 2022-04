Soirée unique avec la Soulamiya de Beni Khiar dans le charme intact de Dar Ben Achour

La trente-huitième édition du Festival de la médina de Tunis organise une soirée unique à Dar Ben Achour, une prestigieuse demeure qui sise à la rue du Pacha et abrite une bibliothèque consacrée aux documents relatifs à la ville de Tunis.

C’est le vendredi 15 avril à 22H00 que Dar Ben Achour accueillera la Soulamiya de Beni Khiar pour une soirée dédiée au chant liturgique et à la tradition soufie. Ce récital est une occasion de redécouvrir le charme intact de Dar Ben Achour.

Cette maison de la famille Ben Achour est en effet une demeure de haute mémoire dont l’origine remonte au dix-huitième siècle. Au départ, le nom de Mohamed Bouattour est associé à ce bien dont il a fait l’acquisition en 1774.

Dar Ben Achour passera ensuite entre les mains de son fils, Taieb Bouattour, qui soit dit en passant était l’imam de la petite mosquée voisine outre de ses fonctions à la Cour beylicale.

La demeure sera quelques années plus tard habitée par Mohamed Aziz Bouattour, grand vizir de 1882 jusqu’à sa mort en 1907. C’est lui qui grâce à des travaux importants, donnera sa configuration actuelle à cette demeure qui impressionne avec sa driba, ses trois skifa et ses neuf pièces sur deux niveaux. Toute de grès et de marbre, malgré ses dimensions modestes, cette demeure est l’une des plus attachantes de la médina.

Né dans cette demeure, Mohamed Aziz Bouattour léguera cette maison sise à la rue du Pacha, à son petit-fils Mohamed Tahar Ben Achour. Plus tard, c’est Fadhel Ben Achour qui héritera de ce bien désormais propriété de la Ville de Tunis depuis 1970.

La municipalité de la capitale y a installé la Bibliothèque de la Ville de Tunis depuis 1983. Les lieux hébergent aussi l’Association tunisienne des sites et monuments.