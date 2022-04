Convaincre les adultes fumeurs qui tiennent à leur nicotine à passer aux produits sans fumée aussitôt que possible, c’est ce que vise la firme internationale de Tabac Philippe Morris qui investit depuis des années des milliards de $ dans la recherche de nouvelles alternatives moins nocives pour les fumeurs adultes.

Pour Philippe Morris, dont, rappelons-le, la part de marché, à l’international est de 15%, si on ne fume pas, il ne faut surtout pas le faire; si on peut arrêter de fumer par notre propre volonté, il faut oser, mais si on ne peut pas ou on n’a pas la volonté d’arrêter les cigarettes, tous les moyens à disposition sont et seront déployés pour réduire les méfaits de la cigarette sur la santé.

Un milliard de personnes, par le monde, continueront à fumer en 2025, d’où l’importance de nouvelles alternatives permettant d’éviter les toxines et les substances cancérigènes dues à la combustion du tabac. Parmi ces produits mis sur le marché, le Snus, le E-Vapor, le tabac chauffé, . A ce propos, plusieurs études scientifiques indépendantes ont démontré qu’il y a 90 à 95 % moins de constituants nocifs et potentiellement nocifs (Harmful and Potentially Harmful Constituents) sur les fumeurs usant des nouveaux produits alternatifs reconvertis à l’IQOS après avoir été des usagers du tabac combustible.

Une étude clinique de 6 mois sur la réaction d’exposition confirme le potentiel de réduction du risque d’IQOS, le système IQOS chauffe le tabac mais ne le brûle pas, résultat : réduction considérable de la production de produits chimiques nocifs et potentiellement nocifs.

La FDA (Food and Drug Administration) a elle-même officiellement autorisé la commercialisation du système de tabac chauffé IQOS aux Etats Unis présentant une baisse considérable de l’exposition aux composantes toxiques et potentiellement toxiques générées par les cigarettes conventionnelles.

De ce fait, l’ordre de modification du profil du risque d’IQOS serait approprié pour promouvoir la santé publique et devrait bénéficier à la santé de la population dans son ensemble. Les défenseurs des alternatives sans fumée estiment que dans ce contexte, les fumeurs adultes ont le droit d’avoir accès à de meilleures alternatives dans le cas où elles n’arrêtent pas de fumer.

Par ailleurs, d’autres études indépendantes effectuées notamment par le gouvernement japonais, démontrent que ces produit de tabac chauffé ne sont nullement attractifs pour les non-fumeurs et les mineurs avec un taux d’initiation quasi-égal à zéro auprès de la population des fumeurs Japonais.

En Tunisie, la commercialisation du tabac chauffé par la Régie nationale du Tabac et des Allumettes et en Tunisie (RNTA) a démarré dans la semaine en septembre 2021 sur le grand Tunis, et sera très prochainement étendue sur le territoire Tunisien notamment à travers la Manufacture des tabacs de Kairouan (MTK). Le prix du paquet est fixé à 8,800 DT et comprend 20 sticks de tabac.

Précisons que les usagers avaient déjà adopté les alternatives au tabac combustible depuis la mise sur le marché d’IQOS.

A.B.A